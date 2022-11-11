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Синоптик Макарова спрогнозировала до +12 °С в Москве в выходные

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Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что суббота, 12 ноября, станет рекордно тёплым днём в Москве.
Синоптик Макарова спрогнозировала до +12 °С в Москве в выходные
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В ближайшие дни регион будет находиться в тёплом секторе циклона, температура в Москве повысится до +10...+12 °С. Таким образом, превышение климатической нормы на эти дни составит около 6—7 °С, сообщила она «Известиям».

Наряду с этим в Челябинской области ожидаются снегопады, мокрый снег и гололедица. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на региональный гидрометеоцентр.

По данным синоптиков, 11 ноября ветер в регионе юго-западный с порывами до 14 м/с, температура от 0 до +5 °С.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ожидается усиление ветра в пятницу, 11 ноября. Порывы могут достигать 17 м/с.

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