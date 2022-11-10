В Петербурге ожидается усиление ветра до 17 м/с
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Спасатели советуют не приближаться к шатким конструкциям, а также парковать автомобили подальше от деревьев.
Тем временем в Удмуртии вечером и ночью 11 ноября местами возможен туман, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского МЧС. Ухудшение видимости составит 500 м и менее.
Автомобилистам рекомендуют проявлять внимательность и соблюдать скоростной режим.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют непогоду в Челябинской области в ближайшее время.