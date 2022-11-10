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В Петербурге ожидается усиление ветра до 17 м/с

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В Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра в пятницу, 11 ноября. Порывы могут достигать 17 м/с.
В Петербурге ожидается усиление ветра до 17 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Спасатели советуют не приближаться к шатким конструкциям, а также парковать автомобили подальше от деревьев.

Тем временем в Удмуртии вечером и ночью 11 ноября местами возможен туман, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского МЧС. Ухудшение видимости составит 500 м и менее.

Автомобилистам рекомендуют проявлять внимательность и соблюдать скоростной режим.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют непогоду в Челябинской области в ближайшее время.

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