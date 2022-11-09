Синоптики предупредили о метелях в Челябинской области в ближайшие дни

Синоптики спрогнозировали непогоду в Челябинской области в ближайшее время.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

«Пасмурная погода продержится в регионе как минимум несколько дней. Местами будет идти небольшой снег. Шквалистый ветер, скорость которого может достигнуть 15 м/с, приведёт к образованию гололедицы на дорогах», — заявили эксперты.

По их словам, дневное потепление будет сменяться ночными заморозками.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Севастополе до 10 ноября.