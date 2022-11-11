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В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за снега 12—13 ноября

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Согласно данным Примгидромета, 12 и 13 ноября в Приморском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия. Из-за сильных снегопадов и дождей в регионе объявлено штормовое предупреждение.
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за снега 12—13 ноября
  • Gettyimages.ru
  • © Kan Taengnuanjan / EyeEm

Об этом сообщает vostokmedia.com.

При снеге или дожде осадки выпадут в пределах 15—45 мм приблизительно за 12 часов. Однако если пойдёт снего-дождь, они уменьшатся до 7—19 мм, сообщают синоптики.

При этом ожидается сильный ветер от 15 до 30 м/с. Из-за чего образуется гололедица.

Водителей просят по возможности воздержаться от поездок в эти дни.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ожидается +2...+4 °С до конца текущей недели.

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