В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за снега 12—13 ноября
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
При снеге или дожде осадки выпадут в пределах 15—45 мм приблизительно за 12 часов. Однако если пойдёт снего-дождь, они уменьшатся до 7—19 мм, сообщают синоптики.
При этом ожидается сильный ветер от 15 до 30 м/с. Из-за чего образуется гололедица.
Водителей просят по возможности воздержаться от поездок в эти дни.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ожидается +2...+4 °С до конца текущей недели.