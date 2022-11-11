Климатолог Иошпа заявил о тенденции повышения температуры воздуха в Ростовской области

Климатолог ЮФУ Александр Иошпа заявил о тенденции повышения температуры воздуха в Ростовской области.

«За столетний период температура в Ростовской области действительно поднялась более чем на 0,6 градуса. Но определить, на сколько она изменилась в результате действия человечества, невозможно», — уточнил он в беседе с rostovgazeta.ru.

По его словам, самая низкая температура в Ростове за 100 лет была отмечена в январе 1940 года и составила -31,9 °С.

Летний максимум тепла зафиксировали в июле 2020 года — +40,2 °С.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.