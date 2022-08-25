«Лето сменится осенью за одни сутки»: синоптики рассказали о погоде в Москве в конце августа

Последние дни лета в Москве ознаменуются жаркой погодой: температура воздуха будет на несколько градусов выше климатической нормы. Отмечается, что 25 августа был побит температурный рекорд дня — столбики термометров достигли отметки +30,3 °C. Предыдущий рекорд был установлен в 1988 году (+29,3 °C). Однако, по словам синоптиков, с наступлением сентября произойдёт стремительная смена сезонов.

В Москве побит температурный рекорд дня. К 12:00 воздух на метеостанции на ВДНХ прогрелся до +30,3 °C. Предыдущий максимум составил +29,3 °C и был зафиксирован в 1988 году. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

«На Балчуге в полдень было +32,1 °C. Это центр города. Балчуг — самое тёплое место, потому что там очень много высотных домов. Такая же температура была вчера на Балчуге в 15:00», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством городских новостей «Москва».

На сайте также отмечается, что в период с 24 по 29 августа в столичном регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь и более градусов выше нормы.

Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта, с 11:30 мск на автостанции «Орехово» и на восьми станциях метро («Технопарк», «Выхино», «Фили», «Филёвский парк», «Пионерская», «Багратионовская», «Студенческая» и «Кутузовская») раздают бутылки с водой.

В пресс-службе компании «Аэроэкспресс» также указали, что пассажирам экспресс-автобусов будет предложена бесплатная бутилированная питьевая вода. Эти автобусы курсируют между станцией метро «Ховрино» и аэропортом Шереметьево, а также между станцией метро «Домодедовская» и аэропортом Домодедово.

АГН «Москва»

© Пелагия Тихонова

Как заявил RT главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, аномально засушливый август догнал по температуре август самого жаркого лета — 2010 года. По его словам, в обоих случаях среднемесячная температура составляет +21,8 °C.

«Финал недели ознаменуется последними погожими летними выходными — но с 70%-ной вероятностью мозаичных сухих гроз, — сказал он. — В понедельник тоже обойдётся без существенных осадков, однако из-за натекания облаков температура станет на пару градусов меньше».

По его словам, на этом субтропический период в Центральной России завершится: в кратчайшие сроки произойдёт стремительная смена сезонов. «Лето сменится осенью за одни сутки», — пообещал Тишковец.

Завершение лета будет бурным, констатировал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«До выходных включительно 30-градусная жара. 29 и 30 числа — +27 °С...+29 °С. Чуть-чуть прохладнее, но по-прежнему с малой вероятностью осадков. 31-го ждём в гости холодный фронт с северо-запада. Это значит, что на очень контрастном холодном фронте могут быть довольно неприятные погодные явления типа гроз и шквального ветра. 1 и 2 сентября — уже давно забытые +13 °С...+18 °С. То есть мы нырнём из жаркого лета (потому что эта неделя самая жаркая) сразу в осень», — сказал он в беседе с RT.

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Смог в столице

Небольшой смог в Московском регионе фиксируется с 17 августа. Он вызван лесными пожарами в Рязанской области. Из столицы в регион была направлена группировка сил и средств для ликвидации возгораний. Как информировал губернатор Рязанской области Павел Малков, площадь активного горения составляет около 180 га. В тушении задействовано семь самолётов и восемь вертолётов, в ликвидации пожаров участвуют свыше 9,5 тыс. человек, в том числе представители МЧС и Рослесхоза, а также областных и муниципальных служб.

25 августа вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в Рязанскую область.

Столичный градоначальник выразил надежду, что возгорание в лесах удастся локализовать в течение одного-двух дней.

«Пожар очень сильный. Верховые пожары, когда идёт мощный ветер, перескакивают через лесозащитные полосы, за счёт этого происходит расширение пожара, причём значительное. Но надеемся, что сейчас концентрация сил и две минерализованные полосы, которые созданы, всё-таки дадут возможность остановить пожар на севере. Но надо понимать, что сама площадь пожара за один-два дня ещё увеличится, пока не дойдёт до конечной полосы фронта, который мы выставили», — цитирует Собянина ТАСС.