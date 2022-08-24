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Вильфанд рассказал, когда в Москве станет прохладнее

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Научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве станет прохладнее.
Вильфанд рассказал, когда в Москве станет прохладнее
  • РИА Новости

В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что 26 и 27 августа температура воздуха составит +31...+33 °С.

«28 и 29 августа прогнозируется +25...+30 °С. И тогда эта температура воспринимается совсем по-другому», — отметил Вильфанд.

По его словам, понижение температуры, согласно предварительным расчётам, возможно лишь в самом конце августа.

Ранее метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» рассказал, когда из Москвы уйдут запах гари и смог от пожаров в условиях очень сухой погоды, которая отмечена в августе впервые с начала XXI века.

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