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Иммунолог Продеус посоветовал астматикам проконсультироваться с врачами на фоне смога

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Педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус посоветовал астматикам проконсультироваться со специалистами на фоне смога.
Иммунолог Продеус посоветовал астматикам проконсультироваться с врачами на фоне смога
  • Gettyimages.ru

«Ко мне как к аллергологу-иммунологу уже за вчерашнее утро обращалось некоторое количество пациентов с бронхиальной астмой, которые чувствовали себя хуже, и им пришлось корректировать терапию. Смог ухудшает их показатели дыхания, но есть и психологический момент: видя риски, им хочется дополнительно обезопасить себя», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, есть простые правила. Например, в период задымления надо меньше выходить на улицу и меньше проветривать помещения.

Ранее заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» рассказала, как облегчить своё состояние во время смога.

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