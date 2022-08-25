В Москве побит температурный максимум дня с 1988 года

Температура воздуха на метеостанции на ВДНХ в Москве к полудню 25 августа достигла +30,3 °C. Таким образом, превышен температурный максимум дня с 1988 года.

По данным Гидрометцентра, 25 августа 1988 года в российской столице температура воздуха достигла +29,3 °C.

Как сообщил Интерфакс со ссылкой на метеослужбу, абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений в городе был достигнут 25 августа 1897 года — +33,9 °C.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в столице днём 25 августа составит до +34 °C.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН рассказал, что в европейской части России в августе ожидается тёплая погода без природных аномалий.