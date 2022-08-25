В Москве побит температурный максимум дня с 1988 года
- РИА Новости
По данным Гидрометцентра, 25 августа 1988 года в российской столице температура воздуха достигла +29,3 °C.
Как сообщил Интерфакс со ссылкой на метеослужбу, абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений в городе был достигнут 25 августа 1897 года — +33,9 °C.
Ранее сообщалось, что температура воздуха в столице днём 25 августа составит до +34 °C.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН рассказал, что в европейской части России в августе ожидается тёплая погода без природных аномалий.