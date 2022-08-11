Из суда — в Версаль: Джонни Депп сыграет французского короля Людовика XV

Появился первый промо-кадр голливудского актёра Джонни Деппа в роли Людовика XV во французской исторической драме Jeanne du Barry («Жанна Дюбарри») режиссёра Майвенн. Это первая роль актёра после победы над бывшей супругой Эмбер Хёрд в суде. Картина вдохновлена жизнью последней королевской фаворитки Жанны Дюбарри, которая из куртизанки стала графиней. Съёмки фильма начались 26 июля во Франции. Известно, что главную роль исполнит сама Майвенн. Подробности — в материале RT.

Французская кинокомпания Why Not Productions представила первый промо-кадр исторической драмы Jeanne du Barry («Жанна Дюбарри»), на котором изображён Джонни Депп в роли короля Людовика XV.

На снимке — Джонни Депп, стоящий в профиль, с напудренным лицом и в белом парике. На нём королевский наряд. Кроме того, у актёра завязаны глаза. Как считает автор портала Cosmo Sonic Полин Гарсон, такое художественное решение создатели ленты могли принять из-за того, что наследие короля погрязло в коррупции.

Режиссёром проекта выступает Майвенн («Мой король»). Как сообщает Variety, она также стала со-сценаристом картины вместе с Тедди Лусси-Модесте.

Сюжет ленты раскроет историю Жанны Бекю (Дюбарри), французской девушки из рабочего класса, жаждущей удовольствия и веселья, которая использует своё обаяние и интеллект, чтобы подняться по социальной иерархии.

Попав в поле зрения Людовика XV, Дюбарри становится фавориткой короля. Не подозревая о её статусе куртизанки, он влюбляется в неё и вопреки всем правилам приличия и этикета забирает девушку жить в Версаль. Однако при дворе её прибытию не рады, что провоцирует скандал.

Роль Дюбарри исполнит сама Майвенн. В актёрский состав также войдут Пьер Ришар («Игрушка», «Невезучие»), Бенжамен Лаверн («Вкус чудес», «Поменяться местами»), Мельвиль Пупо («Элиза», «Летняя сказка»), Ноэми Львовски («Шоколад», «Жизнь на перемотке»), Индия Хэйр («Десять процентов», «Ничего не бояться») и Паскаль Греггори («Жанна д’Арк», «Жизнь в розовом цвете»).

По данным Deadline, продюсеры киноленты подтвердили, что съёмки начались ещё 26 июля в Париже — в студии, Версале и других дворцах региона. Съёмочный процесс будет длиться 11 недель.

В реальной жизни Людовик XV получил прозвище «Возлюбленный», так как предпочитал общество своих фавориток, которых одаривал дорогими подарками и тратил на них деньги из казны.

Король правил 59 лет, что стало одним из самых продолжительных периодов во французской истории. Жанна Бекю, впоследствии графиня Дюбарри, появилась в жизни короля после смерти маркизы де Помпадур.

Роль Людовика XV — первая работа Джонни Деппа после победы в судебном процессе по делу о клевете между актёром и его бывшей женой Эмбер Хёрд, в результате которого она обязана выплатить Деппу $8,35 млн.

Депп отмечал, что из-за скандалов с бывшей супругой его личная жизнь и карьера пошли под откос.

© Кадр из фильма «Великий» (2020)

Проигранное британскому таблоиду The Sun дело послужило потере роли тёмного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда, которую Джонни Депп исполнял в первых двух фильмах серии «Фантастические твари». В итоге роль Грин-де-Вальда исполнил актёр Мадс Миккельсен.

Помимо этого, в США не вышла лента «Великий» об известном военном фотографе, хотя мировая премьера картины состоялась. Сам актёр считал, что таким образом Голливуд объявил ему бойкот.

«Некоторые фильмы задевают людей за живое, и это затрагивает тех, (кто показан. — RT) в «Великом», а также людей, сталкивавшихся с подобным. Что сказать о голливудском бойкоте в отношении меня? (Я — лишь. — RT) один человек и один актёр, который последние несколько лет находится в неприятной и тяжёлой ситуации», — заявлял Джонни Депп.

После победы в суде артист признался, что присяжные спустя шесть лет буквально вернули его к жизни.

Актёр также рассказал, что долго думал над подачей в суд иска к экс-супруге, в итоге решил, что независимо от результата, он должен рассказать всем правду.

«Я был обязан рассказать правду своим детям и всем тем, кто продолжал непоколебимо поддерживать меня. Я ощущаю умиротворение, зная, что наконец смог этого добиться», — подчеркнул Джонни Депп.

Между тем, судебные тяжбы подпортили карьеру не только Деппу, но и Эмбер Хёрд. В мае 2022 года актриса призналась, что ей пришлось «бороться» за роль в фильме «Аквамен и потерянное царство». Но в итоге её экранное время было значительно сокращено.

По её словам, из сценария были вырезаны некоторые экшен-сцены, в которых была задействована её героиня.

После завершения суда и победы Деппа в деле появляются новые подробности. 2 августа СМИ обнародовали более 6 тыс. страниц документов, которые якобы не были учтены судом.

В материалах содержатся личные фотографии, которые не относились к процессу, но могли повлиять на решение жюри присяжных, а также вырванные из контекста аудиозаписи.

Согласно этим документам, из-за «клеветнических обвинений» Джонни Деппа в адрес Хёрд артистка потеряла от $47 млн до $50 млн.