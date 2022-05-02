Аналитик Юшков прокомментировал планы ЕС отказаться от импорта российской нефти и угля

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Дарья Ускова
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что ЕС планирует прекратить импорт российского угля летом, а до конца года европейские страны будут отказываться и от российской нефти.
Аналитик Юшков прокомментировал планы ЕС отказаться от импорта российской нефти и угля
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Эксперт напомнил, что ещё в апреле этого года Европа согласовала запрет на импорт российского угля, который будет действовать с 10 августа.

«Решение это принято, хотя и оно может быть пересмотрено. Во многом это была такая безвыходная ситуация Евросоюза. Надо было продолжать давить на Россию, а давить на Россию возможно только сокращением закупок у России энергоносителей... Для них период до 10 августа — это, с одной стороны, период, чтобы компании находили новых поставщиков, а с другой стороны, они надеются, что ситуация изменится и санкции можно будет не применять», — сообщил Юшков.

По его словам, рынок нефти намного больше рынка угля, поэтому перестроиться европейским странам в данном случае будет сложнее.

«Венгрия, например, находится, можно сказать, в глубине континента, поэтому взять и так просто перейти на морские поставки нефти, покупать и ближневосточных поставщиков её крайне сложно. Поэтому неизвестно, смогут ли на уровне Евросоюза принять санкции против нефти», — заключил аналитик.

Ранее канцлер ФРГ выступил с заявлением о том, что летом Евросоюз прекратит импорт российского угля.

При этом глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш отметил, что в Венгрии не поддержат санкции ЕС против российских энергоресурсов.

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