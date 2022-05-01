Pravda: 62% словаков считают, что страна не должна отказываться от газа и нефти из России

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Большинство жителей Словакии считают, что страна не должна отказываться от газа и нефти из России, — такое мнение выразили 62% словаков, опрошенных агентством Focus. Результаты исследования публикует газета Pravda.
Pravda: 62% словаков считают, что страна не должна отказываться от газа и нефти из России
  • Gettyimages.ru

В общей сложности 25% опрошенных считают, что Словакия должна отключиться от поставок российских энергоносителей в ближайшие годы, даже если это повысит цены, говорится в материале.

Опрос проводился с 30 марта по 6 апреля, в нём приняли участие 1007 респондентов.

23 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что республика, более 80% потребностей которой в природном газе обеспечивает Россия, заплатит за энергоресурсы во второй половине мая в евро.

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