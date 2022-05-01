Pravda: 62% словаков считают, что страна не должна отказываться от газа и нефти из России
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В общей сложности 25% опрошенных считают, что Словакия должна отключиться от поставок российских энергоносителей в ближайшие годы, даже если это повысит цены, говорится в материале.
Опрос проводился с 30 марта по 6 апреля, в нём приняли участие 1007 респондентов.
23 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что республика, более 80% потребностей которой в природном газе обеспечивает Россия, заплатит за энергоресурсы во второй половине мая в евро.