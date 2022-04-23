В Словакии сообщили о готовности оплатить российский газ в мае в евро
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«Мы заплатим (России во второй половине. — RT) мая за газ в евро. Таков наш план», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на агентство ТАСР.
По словам политика, в случае прекращения поставок российского газа запасов в Словакии для потребителей хватит до апреля 2023 года.
31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что власти страны приняли решение перевести в национальную валюту расчёты за газ с недружественными государствами, чтобы обезопасить торговлю.