В Словакии сообщили о готовности оплатить российский газ в мае в евро

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Словакия, более 80% потребностей которой в природном газе обеспечивает Россия, заплатит за энергоресурсы во второй половине мая в евро, заявил премьер-министр республики Эдуард Хегер.
В Словакии сообщили о готовности оплатить российский газ в мае в евро
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«Мы заплатим (России во второй половине. — RT) мая за газ в евро. Таков наш план», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на агентство ТАСР.

По словам политика, в случае прекращения поставок российского газа запасов в Словакии для потребителей хватит до апреля 2023 года.

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что власти страны приняли решение перевести в национальную валюту расчёты за газ с недружественными государствами, чтобы обезопасить торговлю.

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