В ФТС рассказали о поставках медикаментов в Россию из ЕС и США

Глава российской Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин заявил, что объём импорта медикаментов в Россию из Евросоюза и США пока сохраняется на уровне прошлого года.

«Пока объём импорта медикаментов из Евросоюза и США сохраняется на уровне прошлого года. Это объясняется тем, что лекарства не находятся под санкциями. В апреле задекларировано 4,7 тыс. т лекарственных средств и изделий медицинского назначения», — цитирует его РИА Новости.

Булавин уточнил, что основными поставщиками медикаментов в Россию являются Германия, Франция, Индия, Белоруссия и Великобритания.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с ценами на лекарства в России достаточно стабильная.