В ФТС рассказали о поставках медикаментов в Россию из ЕС и США

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Глава российской Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин заявил, что объём импорта медикаментов в Россию из Евросоюза и США пока сохраняется на уровне прошлого года.

«Пока объём импорта медикаментов из Евросоюза и США сохраняется на уровне прошлого года. Это объясняется тем, что лекарства не находятся под санкциями. В апреле задекларировано 4,7 тыс. т лекарственных средств и изделий медицинского назначения», — цитирует его РИА Новости.

Булавин уточнил, что основными поставщиками медикаментов в Россию являются Германия, Франция, Индия, Белоруссия и Великобритания.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с ценами на лекарства в России достаточно стабильная.

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