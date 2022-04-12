В ФРГ сообщили, что без поставок газа из России запасов страны хватит до осени

Глава Федерального сетевого агентства Германии Класс Мюллер заявил, что если бы Россия «завтра» прекратила поставки газа, то Германии хватило бы его альтернативных источников и запасов до конца лета — начала сентября.

«Даже если бы (и я говорю в условном наклонении) из России завтра бы перестал поступать газ, на что нет никаких указаний, у Германии имеются другие источники, а также хранилища, пусть и недостаточно заполненные», — заявил Мюллер в интервью изданию Zeit.

По его словам, газа у ФРГ хватило бы до конца лета или начала осени.

Как сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на директора Института немецкой экономики в Кёльне Михаэля Хютера, ФРГ будет зависеть от российского газа по меньшей мере ещё два года.

Ранее премьер Баварии, глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер заявил, что резкий отказ от российского газа может привести к массовой безработице, социальному спаду и потрясениям.

По словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, страна переживает «новую бедность» из-за роста цен на энергоресурсы.

По состоянию на 8 апреля газохранилища Германии заполнены на 26%, они заполняются на 0,3—0,5% в день.

Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.