В ФРГ сообщили, что без поставок газа из России запасов страны хватит до осени
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«Даже если бы (и я говорю в условном наклонении) из России завтра бы перестал поступать газ, на что нет никаких указаний, у Германии имеются другие источники, а также хранилища, пусть и недостаточно заполненные», — заявил Мюллер в интервью изданию Zeit.
По его словам, газа у ФРГ хватило бы до конца лета или начала осени.
Как сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на директора Института немецкой экономики в Кёльне Михаэля Хютера, ФРГ будет зависеть от российского газа по меньшей мере ещё два года.
Ранее премьер Баварии, глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер заявил, что резкий отказ от российского газа может привести к массовой безработице, социальному спаду и потрясениям.
По словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, страна переживает «новую бедность» из-за роста цен на энергоресурсы.
По состоянию на 8 апреля газохранилища Германии заполнены на 26%, они заполняются на 0,3—0,5% в день.
Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.