Handelsblatt: Германия будет зависима от российского газа как минимум два года

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ФРГ будет зависеть от российского газа по меньшей мере ещё два года, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на директора Института немецкой экономики в Кёльне Михаэля Хютера.

«Мы будем зависеть от российского газа как минимум ещё два года», — приводит РИА Новости сообщение.

В материале подчеркивается, что введение эмбарго на поставки газа из России привело бы к остановке работы ряда компаний и сфер экономики.

«Лишь треть поставок российского газа в Германию может быть в краткосрочной перспективе замещена сжиженным газом из других частей мира», — заключается в статье.

Ранее премьер Баварии, глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер заявил, что резкий отказ от российского газа может привести к массовой безработице, социальному спаду и потрясениям.

По словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, страна переживает «новую бедность» из-за роста цен на энергоресурсы.

По состоянию на 8 апреля газохранилища Германии  заполнены на 26%, они заполняются на 0,3—0,5% в день.

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