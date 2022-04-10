Handelsblatt: Германия будет зависима от российского газа как минимум два года

ФРГ будет зависеть от российского газа по меньшей мере ещё два года, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на директора Института немецкой экономики в Кёльне Михаэля Хютера.

«Мы будем зависеть от российского газа как минимум ещё два года», — приводит РИА Новости сообщение.

В материале подчеркивается, что введение эмбарго на поставки газа из России привело бы к остановке работы ряда компаний и сфер экономики.

«Лишь треть поставок российского газа в Германию может быть в краткосрочной перспективе замещена сжиженным газом из других частей мира», — заключается в статье.

Ранее премьер Баварии, глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер заявил, что резкий отказ от российского газа может привести к массовой безработице, социальному спаду и потрясениям.

По словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, страна переживает «новую бедность» из-за роста цен на энергоресурсы.

По состоянию на 8 апреля газохранилища Германии заполнены на 26%, они заполняются на 0,3—0,5% в день.