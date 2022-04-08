Южная Корея высвободит более 7 млн баррелей нефти из стратегических запасов

Власти Южной Кореи приняли решение высвободить 7,23 млн баррелей нефти из стратегических запасов страны из-за высоких цен на энергоносители.

«Решение направлено на обеспечение стабильности на энергетическом рынке как внутри страны, так и за рубежом, чтобы снизить нагрузку на наш народ и экономику в условиях затянувшегося украинского кризиса и резкого роста цен на энергоносители», — приводит РИА Новости сообщение министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

В ведомстве отметили, что выпускаемые 7,23 млн баррелей нефти станут для Южной Кореи рекордным объёмом, взятым из стратегических резервов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты будут высвобождать ежедневно по 1 млн баррелей нефти из стратегических резервов на фоне перебоев с поставками энергоносителей.

Глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз сообщил, что американская сторона уговаривает Китай и Индию присоединиться к Западу в высвобождении нефти из резервов.

Позднее страны G7 обсудили возможность новых высвобождений нефти из стратегических резервов.