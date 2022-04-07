Власти Японии поддержали инициативу по освобождению нефти из резервов

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Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио поддержит инициативу по выпуску запасов нефти из стратегических резервов.

«Правительство Японии считает необходимым активно содействовать в скоординированных международных выпусках запасов нефти», — заявил Мацуно, его цитирует РИА Новости.

По его словам, в настоящее время власти Японии прорабатывают детали высвобождения части запасов нефти из резервов страны.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты будут высвобождать ежедневно по 1 млн баррелей нефти из стратегических резервов на фоне перебоев с поставками энергоносителей.

Глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз сообщил, что американская сторона уговаривает Китай и Индию присоединиться к Западу в высвобождении нефти из резервов.

Позднее страны G7 обсудили возможность новых высвобождений нефти из стратегических резервов.

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