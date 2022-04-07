Власти Японии поддержали инициативу по освобождению нефти из резервов
«Правительство Японии считает необходимым активно содействовать в скоординированных международных выпусках запасов нефти», — заявил Мацуно, его цитирует РИА Новости.
По его словам, в настоящее время власти Японии прорабатывают детали высвобождения части запасов нефти из резервов страны.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты будут высвобождать ежедневно по 1 млн баррелей нефти из стратегических резервов на фоне перебоев с поставками энергоносителей.
Глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз сообщил, что американская сторона уговаривает Китай и Индию присоединиться к Западу в высвобождении нефти из резервов.
Позднее страны G7 обсудили возможность новых высвобождений нефти из стратегических резервов.