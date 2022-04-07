Власти Японии поддержали инициативу по освобождению нефти из резервов

Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио поддержит инициативу по выпуску запасов нефти из стратегических резервов.

«Правительство Японии считает необходимым активно содействовать в скоординированных международных выпусках запасов нефти», — заявил Мацуно, его цитирует РИА Новости.

По его словам, в настоящее время власти Японии прорабатывают детали высвобождения части запасов нефти из резервов страны.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты будут высвобождать ежедневно по 1 млн баррелей нефти из стратегических резервов на фоне перебоев с поставками энергоносителей.

Глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз сообщил, что американская сторона уговаривает Китай и Индию присоединиться к Западу в высвобождении нефти из резервов.

Позднее страны G7 обсудили возможность новых высвобождений нефти из стратегических резервов.