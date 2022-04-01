США уговаривают Китай и Индию высвободить нефть из своих резервов

Глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз заявил, что американская сторона уговаривает Китай и Индию присоединиться к Западу в высвобождении нефти из резервов.

«Мы продолжаем взаимодействовать со странами, не являющимися членами Международного энергетического агентства (МЭА), Китаем и другими странами относительно их резервов, и мы будем и дальше это делать», — цитирует его ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, ведутся ли аналогичные переговоры с Индией, представитель Белого дома заявил, что индийская сторона также готова присоединиться к высвобождению нефти из резервов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты будут высвобождать ежедневно 1 млн баррелей нефти из стратегических резервов на фоне перебоев с поставками энергоносителей.