США уговаривают Китай и Индию высвободить нефть из своих резервов

Короткая ссылка
Глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз заявил, что американская сторона уговаривает Китай и Индию присоединиться к Западу в высвобождении нефти из резервов.
США уговаривают Китай и Индию высвободить нефть из своих резервов
  • © AP Photo / Matthew Brown

«Мы продолжаем взаимодействовать со странами, не являющимися членами Международного энергетического агентства (МЭА), Китаем и другими странами относительно их резервов, и мы будем и дальше это делать», — цитирует его ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, ведутся ли аналогичные переговоры с Индией, представитель Белого дома заявил, что индийская сторона также готова присоединиться к высвобождению нефти из резервов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты будут высвобождать ежедневно 1 млн баррелей нефти из стратегических резервов на фоне перебоев с поставками энергоносителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить