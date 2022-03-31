Байден заявил о планах США ежедневно высвобождать 1 млн баррелей нефти из резервов

Короткая ссылка
Соединённые Штаты будут высвобождать ежедневно 1 млн баррелей нефти из стратегических резервов на фоне перебоев с поставками энергоносителей. Об этом заявил президент США Джо Байден.
Байден заявил о планах США ежедневно высвобождать 1 млн баррелей нефти из резервов
  • Gettyimages.ru

«Сегодня я санкционирую высвобождение 1 млн баррелей нефти ежедневно на протяжении последующих шести месяцев. Таким образом, из стратегических резервов будет выделено более 180 млн баррелей», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления, посвящённого мерам реагирования американской администрации на растущие цены на нефть и бензин.

По его словам, данное решение позволит США создать достаточный запас, чтобы нарастить добычу нефти до конца текущего года.

Ранее в Белом доме назвали беспрецедентными масштабы высвобождения нефти из американских стратегических резервов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить