Байден заявил о планах США ежедневно высвобождать 1 млн баррелей нефти из резервов
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«Сегодня я санкционирую высвобождение 1 млн баррелей нефти ежедневно на протяжении последующих шести месяцев. Таким образом, из стратегических резервов будет выделено более 180 млн баррелей», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления, посвящённого мерам реагирования американской администрации на растущие цены на нефть и бензин.
По его словам, данное решение позволит США создать достаточный запас, чтобы нарастить добычу нефти до конца текущего года.
Ранее в Белом доме назвали беспрецедентными масштабы высвобождения нефти из американских стратегических резервов.