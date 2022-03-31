Байден заявил о планах США ежедневно высвобождать 1 млн баррелей нефти из резервов

Соединённые Штаты будут высвобождать ежедневно 1 млн баррелей нефти из стратегических резервов на фоне перебоев с поставками энергоносителей. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Сегодня я санкционирую высвобождение 1 млн баррелей нефти ежедневно на протяжении последующих шести месяцев. Таким образом, из стратегических резервов будет выделено более 180 млн баррелей», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления, посвящённого мерам реагирования американской администрации на растущие цены на нефть и бензин.

По его словам, данное решение позволит США создать достаточный запас, чтобы нарастить добычу нефти до конца текущего года.

Ранее в Белом доме назвали беспрецедентными масштабы высвобождения нефти из американских стратегических резервов.