США намерены ежедневно высвобождать по 1 млн баррелей нефти из стратегических резервов

Соединённые Штаты намерены высвобождать по 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегических резервов в течение шести месяцев. Об этом заявили в Белом доме.

«После консультаций с союзниками и партнёрами президент объявит о крупнейшем в истории высвобождении нефтяных резервов, направляя на рынок в среднем по 1 млн дополнительных баррелей в сутки — каждый день — в течение следующих шести месяцев», — говорится в сообщении.

В Белом доме назвали беспрецедентными масштабы данного решения.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти Соединённых Штатов на фоне нехватки нефти и высоких цен на топливо намерены выделять из стратегических запасов нефти приблизительно по 1 млн баррелей ежедневно в течение нескольких месяцев.