США намерены ежедневно высвобождать по 1 млн баррелей нефти из стратегических резервов

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Соединённые Штаты намерены высвобождать по 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегических резервов в течение шести месяцев. Об этом заявили в Белом доме.
США намерены ежедневно высвобождать по 1 млн баррелей нефти из стратегических резервов
  • Gettyimages.ru
  • © Jon G. Fuller / VWPics/Universal Images Group

«После консультаций с союзниками и партнёрами президент объявит о крупнейшем в истории высвобождении нефтяных резервов, направляя на рынок в среднем по 1 млн дополнительных баррелей в сутки — каждый день — в течение следующих шести месяцев», — говорится в сообщении.

В Белом доме назвали беспрецедентными масштабы данного решения.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти Соединённых Штатов на фоне нехватки нефти и высоких цен на топливо намерены выделять из стратегических запасов нефти приблизительно по 1 млн баррелей ежедневно в течение нескольких месяцев.

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