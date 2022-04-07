Kyodo: Япония в координации с МЭА планирует высвободить 15 млн баррелей нефти

Япония в координации с Международным энергетическим агентством (МЭА) планирует высвободить 15 млн баррелей нефти из государственных и частных запасов.

Об этом пишет Kyodo.

Ранее генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио поддержит инициативу по выпуску запасов нефти из стратегических резервов.

31 марта президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты будут высвобождать ежедневно по 1 млн баррелей нефти из стратегических резервов на фоне перебоев с поставками энергоносителей.

Глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз сообщил, что американская сторона уговаривает Китай и Индию присоединиться к Западу в высвобождении нефти из резервов.

Позднее страны G7 обсудили возможность новых высвобождений нефти из стратегических резервов.