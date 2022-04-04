Италия поддержит антироссийские санкции в энергосекторе
- Gettyimages.ru
«Италия не будет налагать вето на санкции, касающиеся российского газа», — приводит его слова агентство ANSA.
Ранее Ди Майо отметил, что антироссийские ограничения в области энергетики негативно влияют на все страны Европы.
Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер выступил против возможного введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ, отметив, что такое решение нанесёт непоправимый ущерб немецкой экономике.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер также заявил, что выступает против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.