Италия поддержит антироссийские санкции в энергосекторе

Италия поддержит санкции в отношении России в энергетическом секторе, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

«Италия не будет налагать вето на санкции, касающиеся российского газа», — приводит его слова агентство ANSA.

Ранее Ди Майо отметил, что антироссийские ограничения в области энергетики негативно влияют на все страны Европы.

Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер выступил против возможного введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ, отметив, что такое решение нанесёт непоправимый ущерб немецкой экономике.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер также заявил, что выступает против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.