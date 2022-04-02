Глава МИД Италии Ди Майо заявил, что антироссийские санкции бьют по энергетике Европы

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Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку рассказал, что антироссийские ограничения в области энергетики негативно влияют на все страны Европы.
Глава МИД Италии Ди Майо заявил, что антироссийские санкции бьют по энергетике Европы
  • AFP
  • © SHAMIL ZHUMATOV / POOL

«Санкции против России не проходят бесследно для энергетической сферы не только Италии, но и всех европейских стран», — цитирует РИА Новости заявление министра.

По его словам, Италия желает освободиться от энергетической зависимости от России.

«Азербайджан является одним из основных приоритетных партнёров», — отметил Ди Майо.

31 марта цены на газ в Европе ускорили темпы роста и подскочили почти до $1450 за 1 тыс. куб. м после указа президента России Владимира Путина об оплате российского газа в рублях и его выступления в связи с этим.

Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер выступил против возможного введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ, отметив, что такое решение нанесёт непоправимый ущерб немецкой экономике.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер также заявил, что выступает против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.

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