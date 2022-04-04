Экс-премьер Италии заявил, что прекращение Россией поставок газа в Европу будет ошибочным

Россия совершит самоубийство, если остановит поставки газа в Европу, заявил в интервью газете La Repubblica экс-премьер Италии Романо Проди.

Он отметил, что европейцы, без сомнения, очень нуждаются в российском газе, но и самой России очень нужно его продать.

«Если бы они перекрыли кран, им бы понадобилось много времени, чтобы снова его открыть. И для них это было бы самоубийством. Большие объекты не работают с выключателем», — цитирует Проди РИА Новости.

Действующий премьер-министр Италии Марио Драги ранее заявил, что поставки российского газа в Европу и Италию после решения принимать оплату за газ в рублях не находятся в опасности.

Также Драги заявил, что Путин разъяснил ему механизм оплаты поставок газа в рублях.

Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер выступил против возможного введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ, отметив, что такое решение нанесёт непоправимый ущерб немецкой экономике.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер также заявил, что выступает против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.