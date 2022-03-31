Премьер Италии Драги заявил о разъяснении Путиным механизма оплаты газа в рублях

Президент России Владимир Путин разъяснил механизм оплаты поставок газа в рублях, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

Вместе с этим он отметил, что в ходе беседы Путин сообщил о продолжении действия контрактов на поставки топлива в евро и долларах.

«Я передам слова президента Путина. Контракты продолжают действовать, европейские компании продолжат платить в евро или долларах», — цитирует итальянского премьера РИА Новости.

Драги также сообщил, что получил от Путина продолжительное объяснение того, как сохранить платежи в евро с учётом намерений Москвы по переходу в расчётах на рубли.

«Я просто выслушал, что затем по этому вопросу между собой должны связаться технические работники, чтобы понять, как оно будет действовать. Что я понял, так это то, что перевод оплаты с евро и долларов на рубли — это внутренний вопрос России», — пояснил он.

30 марта российский президент Владимир Путин в разговоре с итальянским премьер-министром Марио Драги дал пояснения в связи с решением перейти на рубли в расчётах за поставки природного газа в ряд стран, включая Италию.

Ранее глава итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что у него нет уверенности в будущем поставок российского газа, так как у компании «нет рублей».