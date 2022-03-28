Итальянская нефтегазовая компания Eni не видит возможности покупки газа за рубли

Глава итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци сообщил, что у него нет уверенности в будущем поставок российского газа, так как у компании «нет рублей».

Об этом он сообщил на Глобальном энергетическом форуме в ОАЭ.

Изначально Дескальци отвечал на вопрос модератора сессии о том, продолжает ли Eni покупать российскую нефть.

Глава компании напомнил, что Eni объявила о выходе из совместного с Россией проекта «Голубой поток», а совместные проекты с «Роснефтью» заморожены ещё с 2014 года.

«Так что единственная большая проблема — это газ. Да, мы не имеем активов в России, у нас там нет проектов. Но мы покупаем российский газ. Они попросили нас платить за него в рублях. Мы не сможем этого сделать, потому что у нас нет рублей. И это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчёты в евро. Вы не можете поменять это в одностороннем порядке. Для такого изменения должно быть соглашение», — цитирует его ТАСС.

Дескальци также отметил, что в настоящее время газ из России поступает в Италию через территорию Украины.

«Но мы не уверены насчёт поставок в будущем, если честно», — заключил он.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

В Минфине России заявили, что перевод расчётов за российский газ в рубли позволит топливной отрасли рассчитывать на бесперебойное поступление экспортной выручки, а федеральному бюджету — на стабильные налоговые платежи.