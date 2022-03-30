Путин объяснил итальянскому премьеру Драги решение продавать газ за рубли

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Российский президент Владимир Путин в разговоре с итальянским премьер-министром Марио Драги дал ему пояснения в связи с решением перейти на рубли в расчётах за поставки природного газа в ряд стран, включая Италию.
Путин объяснил итальянскому премьеру Драги решение продавать газ за рубли
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«По просьбе Марио Драги Владимир Путин информировал о ходе переговоров российских и украинских представителей, очередной раунд которых прошёл накануне в Стамбуле», — добавили там.

Ранее глава итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци сообщил, что у него нет уверенности в будущем поставок российского газа, так как у компании «нет рублей».

Также 30 марта Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Олафа Шольца о решении перейти на расчёты за российский газ в рублях.

Стороны договорились, что эту тему дополнительно обсудят российские и немецкие эксперты.

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