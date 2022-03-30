Путин объяснил итальянскому премьеру Драги решение продавать газ за рубли
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«По просьбе Марио Драги Владимир Путин информировал о ходе переговоров российских и украинских представителей, очередной раунд которых прошёл накануне в Стамбуле», — добавили там.
Ранее глава итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци сообщил, что у него нет уверенности в будущем поставок российского газа, так как у компании «нет рублей».
Также 30 марта Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Олафа Шольца о решении перейти на расчёты за российский газ в рублях.
Стороны договорились, что эту тему дополнительно обсудят российские и немецкие эксперты.