Путин и Шольц договорились, что эксперты России и ФРГ обсудят поставки газа за рубли

Президент России Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Олафа Шольца о решении перейти на расчёты за российский газ в рублях. Стороны договорились, что эту тему дополнительно обсудят российские и немецкие эксперты.

Об этом сообщили в Кремле.

В разговоре российский лидер подчеркнул, что решение России не должно привести к ухудшению контрактных условий.

«Изменение порядка расчётов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами — членами ЕС», — подчеркнули в пресс-службе.

Шольц ранее заявил, что компании из ФРГ продолжат оплачивать поставки российского газа в евро.

Тем временем в стране уже запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок российского газа.