Путин и Шольц договорились, что эксперты России и ФРГ обсудят поставки газа за рубли

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Президент России Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Олафа Шольца о решении перейти на расчёты за российский газ в рублях. Стороны договорились, что эту тему дополнительно обсудят российские и немецкие эксперты.
Путин и Шольц договорились, что эксперты России и ФРГ обсудят поставки газа за рубли
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Кремле.

В разговоре российский лидер подчеркнул, что решение России не должно привести к ухудшению контрактных условий.

«Изменение порядка расчётов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами — членами ЕС», — подчеркнули в пресс-службе.

Шольц ранее заявил, что компании из ФРГ продолжат оплачивать поставки российского газа в евро.

Тем временем в стране уже запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок российского газа.

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