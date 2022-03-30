Путин и Шольц договорились, что эксперты России и ФРГ обсудят поставки газа за рубли
- РИА Новости
Об этом сообщили в Кремле.
В разговоре российский лидер подчеркнул, что решение России не должно привести к ухудшению контрактных условий.
«Изменение порядка расчётов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами — членами ЕС», — подчеркнули в пресс-службе.
Шольц ранее заявил, что компании из ФРГ продолжат оплачивать поставки российского газа в евро.
Тем временем в стране уже запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок российского газа.