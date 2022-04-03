Глава Минтранса Чехии Купка: запасов газа в стране хватит примерно на 30 дней

В настоящее время Чехия располагает запасами газа примерно на 30 дней, многое будет зависеть от погоды. Об этом заявил глава чешского Минтранса Мартин Купка.

«В случае, если в Чехию перестанет поступать газ из России, население республики почувствует это в последнюю очередь», — цитирует РИА Новости Купку.

По его словам, в данный момент Чехия располагает запасами газа примерно на 30 дней.

Министр подчеркнул, что в ситуации с запасами газа «многое, конечно, зависит и от состояния погоды».

Купка отметил, что кабмин сейчас ведёт интенсивные переговоры с зарубежными партнёрами о поставках газа в республику.

Ранее глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что поставки газа в страну нельзя остановить, поэтому, если Россия ставит условие об оплате в рублях, нужно будет платить в рублях.

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны приняли решение перевести в национальную валюту расчёты за газ с недружественными странами, чтобы обезопасить торговлю.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что европейской стороне предлагают схему оплаты за газ, которая не отличается от той, что есть сейчас.