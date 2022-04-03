Песков заявил об ускорении «эрозии» мировых резервных валют из-за санкций Запада

В мире происходит «эрозия доверия» к доллару и евро, многие страны сомневаются в их надёжности и разрабатывают взаиморасчёты в национальных валютах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Мы видим такое безумство санкционных увлечений, самая большая в истории санкционная нагрузка сейчас приходится именно на Российскую Федерацию», — заявил Песков.

По его словам, «это всё ускоряет процесс эрозии мировой резервной валюты».

Пресс-секретарь подчеркнул, что это эрозия доверия к доллару и к евро, которые всегда были таким позвоночником для всех международных расчётов.

Песков отметил, что «всё больше и больше стран, испытывая сомнения в надёжности доллара и евро, склоняются к тому, чтобы разрабатывать варианты и прорабатывать варианты взаиморасчётов национальных валют».

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о наступлении эры региональных валют.

Кроме того, вице-премьер России Александр Новак заявил, что доверие к торговле нефтью в долларах и евро подрывается из-за санкций.

По его мнению, в перспективе при расчётах нужно активно переходить на национальные валюты.