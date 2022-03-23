Вице-премьер Новак призвал активнее переходить на торговлю нефтью в нацвалютах

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Доверие к торговле нефтью в долларах и евро подрывается из-за санкций, заявил вице-премьер России Александр Новак. По его мнению, в перспективе при расчётах нужно активно переходить на национальные валюты.
Вице-премьер Новак призвал активнее переходить на торговлю нефтью в нацвалютах
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Валюта в виде доллара или евро на сегодняшний день является достаточно ненадёжной, мы видим, что происходит ограничение, и это подрывает доверие к этим валютам. В перспективе надо более активно переходить на торговлю в национальных валютах. Это будет обеспечивать большую надёжность», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.

Новак также заявил, что рост цен на нефтепродукты в Европе продолжится, так как на местных рынках формируется дефицит.

Ранее эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли в материале для китайской газеты South China Morning Post предположил, что антироссийские санкции Запада могут вынудить ряд стран отказаться от валютных резервов в долларах и евро.

По мнению экономиста, теперь в качестве резервной валюты станут популярны юани.

По мнению декана факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжана Юйгуй, возможный переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчёты в юанях станет «настоящим взрывом» для рынка нефти.

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