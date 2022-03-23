Эксперт Юйгуй: возможный переход Saudi Aramco на юани «взорвёт» рынок нефти
«Это будет настоящий взрыв», — написал Юйгуй в статье для издания Huánqiú Shíbào.
Он также отметил, что подобное решение повлияет на глобальный рынок энергоресурсов и будет свидетельствовать об ослаблении роли доллара в мире.
Ранее эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли в материале для китайской газеты South China Morning Post предположил, что антироссийские санкции Запада могут вынудить ряд стран отказаться от валютных резервов в долларах и евро.
По мнению экономиста, теперь в качестве резервной валюты станут популярны юани.
Востоковед Кирилл Котков в беседе с Inforeactor высказался о роли юаня в мировой экономике.