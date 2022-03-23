Эксперт Юйгуй: возможный переход Saudi Aramco на юани «взорвёт» рынок нефти

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Возможный переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчёты в юанях станет «настоящим взрывом» для рынка нефти. Об этом заявил декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй.

«Это будет настоящий взрыв», — написал Юйгуй в статье для издания Huánqiú Shíbào.

Он также отметил, что подобное решение повлияет на глобальный рынок энергоресурсов и будет свидетельствовать об ослаблении роли доллара в мире.

Ранее эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли в материале для китайской газеты South China Morning Post предположил, что антироссийские санкции Запада могут вынудить ряд стран отказаться от валютных резервов в долларах и евро.

По мнению экономиста, теперь в качестве резервной валюты станут популярны юани.

Востоковед Кирилл Котков в беседе с Inforeactor высказался о роли юаня в мировой экономике.

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