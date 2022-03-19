SCMP: антироссийские санкции подтолкнут страны отказаться от долларовых валютных резервов

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Антироссийские санкции Запада могут вынудить ряд стран отказаться от валютных резервов в долларах и евро, заявил эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли.

В материале для китайской газеты South China Morning Post он отметил, что решение США и ЕС по заморозке российских валютных резервов стало «нездоровым прецедентом», который требует ускорения темпов диверсификации резервов в мире.

Аналитик предположил, что теперь в качестве резервной валюты станут популярны юани.

«В других странах политики могут счесть, что структура их собственных резервов должна быть ещё более диверсифицирована, и они могут склоняться к увеличению своих резервов в юанях», — заявил Кимберли.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что пакет санкций Евросоюза затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании.

10 марта министр финансов Антон Силуанов отметил, что Минфин России попытается заплатить по евробондам в валюте их выпуска при условии разморозки валютных счетов Центробанка и правительства, в противном случае платежи проведут в рублях и выполнят обязательства перед инвесторами.

Как отметили в Кремле, российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».

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