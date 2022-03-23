Новак: рост цен на нефтепродукты в Европе продолжится из-за формирования дефицита на рынке

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что рост цен на нефтепродукты в Европе продолжится, так как на местных рынках формируется дефицит.
Новак: рост цен на нефтепродукты в Европе продолжится из-за формирования дефицита на рынке
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«На европейском рынке ситуация довольно сложная, потому что там очень низкие запасы дизеля. Те решения, которые Евросоюз принял относительно наших двух государственных компаний по поставкам нефтепродуктов по эмбарго, только усугубили данную ситуацию», — сказал Новак.

Он рассказал, что в Германии цены на дизель выросли на 40%.

«Это не предел, на мой взгляд, потому что там формируется реальный дефицит нефтепродуктов. Это результат безответственной политики, безответственных решений, которые не учитывают реальную ситуацию на рынке, его балансировку», — сказал Новак.

Ранее он дал прогноз по ценам на бензин и дизель в стране.

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