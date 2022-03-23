Новак дал прогноз по ценам на бензин и дизель в России

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Вице-премьер России Александр Новак дал прогноз по ценам на бензин и дизель в стране.
Новак дал прогноз по ценам на бензин и дизель в России
  • © РИА Новости / Евгений Переверзев

«Благодаря законодательству, которое принято, сегодня, с начала года, у нас практически не изменились цены ни на бензин, ни на дизельное топливо... При нормальной ситуации, если наши экспортные товары будут реализовываться, у нас будет нормальная ситуация на нашем внутреннем рынке, мы будем удерживать цены на уровне инфляции», — цитирует его РИА Новости. 

Вместе с этим он отметил, что если возникнет избыток, то властям России придётся принимать «нетривиальные решения относительно загрузки нефтеперерабатывающих заводов».

«Если же будет ситуация избытков — это, конечно, ситуация неестественная для внутреннего рынка — здесь нужно будет принимать в том числе и нетривиальные решения относительно загрузки нефтеперерабатывающих заводов. Хотя в отдельные периоды оптовые цены могут снижаться», — добавил Новак.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести регулирование цен на моторные масла. 

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