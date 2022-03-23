Депутат Госдумы Власов предложил ввести регулирование цен на российские моторные масла

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести регулирование цен на моторные масла. Копия письма на имя премьера Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
Депутат Госдумы Власов предложил ввести регулирование цен на российские моторные масла
  • globallookpress.com
  • © Aleksandr Schemlyaev

В письме законодатель отметил, что депутатам поступает большое количество обращений граждан относительно ситуации с ценами на нефтепродукты российского производства.

По его словам, сегодня цена на моторные масла российского производства поднялась в среднем на 100%, а иностранного — на 200%.

«Исходя из вышеизложенного, а также учитывая повышение стоимости коммерческих перевозок, прошу вас оценить целесообразность введения механизмов регулирования цен на моторные масла отечественного производства», — говорится в обращении.

Ранее в нижней палате парламента призвали проверить ценообразование у ретейлеров электронной техники.

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