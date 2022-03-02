В Госдуме призвали проверить ценообразование у ретейлеров электронной техники

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил провести проверку обоснованности роста цен у ретейлеров электронной техники. Копия письма на имя замгенпрокурора России Николая Винниченко есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что на фоне ситуации с курсом иностранных валют в России началось резкое увеличение цен, в том числе на электронную технику. У некоторых ретейлеров данный рост составил до 30%.

В действиях данных компаний, предположительно, можно отметить факт нарушения правил ценообразования, а также создания искусственной паники среди граждан, отметил парламентарий.

«Прошу вас провести проверку по факту соблюдения крупными ретейлерами порядка ценообразования в Российской Федерации, в том числе на товары первой необходимости, на соответствие требованиям действующего законодательства, принять соответствующие меры», — говорится в тексте обращения.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил о временном характере колебания курсов валют и котировок.