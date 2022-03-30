Медведев заявил о наступлении эры региональных валют

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Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о наступлении эры региональных валют.
Медведев заявил о наступлении эры региональных валют
  • AP
  • © Yulia Zyryaniva

Как он написал в своём Telegram, отказ от доллара и евро как от мировых резервных валют не является фантастической перспективой и сейчас уже наступает эра региональных валют. 

«Мир просыпается, а доверие к резервным валютам тает, как утренний туман. Отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов не выглядит такой уж фантастической перспективой... Наступает эра региональных валют», — отметил Медведев.

По его словам, как можно говорить о каких-то резервах, если с ними могут делать, что угодно.

«Что это за резервы, если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт волей безумных политиканов, которые готовы принести деньги своих налогоплательщиков на алтарь неведомой победы в войне «до последнего украинца»? Кому они нужны в таком случае? Их даже в оплату контрактов за поставки топлива брать не хотят», — подчеркнул он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал расширить список товаров, которые стоит экспортировать только за рубли.

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