Володин призвал расширить список экспортируемых за рубли товаров

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал расширить список товаров, которые стоит экспортировать только за рубли.

Соответствующий призыв он опубликовал в своём канале в Telegram.

«На протяжении последних дней широко обсуждается вопрос расчётов за природный газ в рублях... Европейским политикам необходимо заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях. Раньше надо было думать», — отметил Володин.

По его мнению, европейцы сами сделали всё, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчётов в этих валютах.

«Более того, будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т. п. В этой связи обращаюсь к коллегам из национальных парламентов недружественных стран. Отнеситесь более серьёзно к вопросу рублёвых взаиморасчётов», — подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее российский лидер Владимир Путин дал поручение кабмину России, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта принять меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в недружественные страны на рубли.

Экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.