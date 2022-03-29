Песков: Россия не будет поставлять Европе газ бесплатно

Россия не намерена поставлять Европе газ бесплатно, заявил в эфире американской телекомпании PBS пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет оплаты — нет газа», — приводит ТАСС слова Пескова.

По его словам, он не знает, что произойдёт при отказе ЕС проводить оплату за газ в рублях.

Он отметил, что в России изучат варианты действий, как только узнают об окончательном решении.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что компании из ФРГ продолжат оплачивать поставки российского газа в евро. По его словам, оплату в евро предусматривает большинство контрактов немецких закупщиков газа из России.

Как ранее сообщили в Кремле, российская сторона прорабатывает детали перевода оплаты за газ, поставленный в недружественные страны, в рубли.

Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта принять меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в недружественные страны на рубли.