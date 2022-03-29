Песков: Россия не будет поставлять Европе газ бесплатно

Короткая ссылка
Россия не намерена поставлять Европе газ бесплатно, заявил в эфире американской телекомпании PBS пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет оплаты — нет газа», — приводит ТАСС слова Пескова.

По его словам, он не знает, что произойдёт при отказе ЕС проводить оплату за газ в рублях.

Он отметил, что в России изучат варианты действий, как только узнают об окончательном решении.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что компании из ФРГ продолжат оплачивать поставки российского газа в евро. По его словам, оплату в евро предусматривает большинство контрактов немецких закупщиков газа из России.

Как ранее сообщили в Кремле, российская сторона прорабатывает детали перевода оплаты за газ, поставленный в недружественные страны, в рубли.

Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта принять меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в недружественные страны на рубли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить