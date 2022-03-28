Аналитик Пикин прокомментировал ситуацию в нефтяной отрасли

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Дарья Ускова
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о возможности компенсации отказа Европы от нефти из России заявками с Востока.
Аналитик Пикин прокомментировал ситуацию в нефтяной отрасли
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По мнению аналитика, компенсация выпадающих заявок на нефть из Европы заявками с восточного направления гипотетически возможна.

«Но на это требуется время, потому что логистику быстро не перестроить. Это не вопрос одного дня: сегодня пустили на Запад, а завтра — на Восток», — пояснил эксперт.

Как отметил Пикин, часть общего объёма поставок нефти уже идёт на Восток, возможно их дополнительное наращивание.

«Есть что-то, что в логистической части будет сразу сложно реализовать... Но это всё возможно со временем. Какое время — всё будет зависеть от накала проблем. Нет ничего невозможного, и это не займёт годы, в отличие от рынка газа», — добавил аналитик.

Ранее Песков, комментируя планы Германии отказаться от нефти из России, заявил, что выпадающие заявки на нефть будут компенсироваться заявками с восточного направления.

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