В ЕП выразили обеспокоенность ростом цен на нефть

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Ксения Калинкина
Европарламентарии от Испании Долорс Монтсеррат и Пилар дель Кастильо Вера выразили обеспокоенность ростом мировых цен на нефть. Свои доводы по этому вопросу политики привели в обращении к Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.
В ЕП выразили обеспокоенность ростом цен на нефть
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«С марта 2020 года цена на нефть марки Brent выросла в пять раз, что создаёт очень серьёзные проблемы для промышленности, малых предприятий, земледельцев, животноводов и рыболовств, а также транспортного сектора», — заявили евродепутаты.

По их словам, рост цен на энергоносители создаёт «огромную инфляцию» и становится бременем для отдельных европейских потребителей.

«Какие существуют возможности для сокращения НДС на топливо на основе нефти до уровня ниже 21%?» — спросили политики у Еврокомиссии в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее вице-премьер Александр Новак выразил мнение, что мировые цены на нефть могут вырасти в несколько раз, если западные страны полностью откажутся покупать сырьё у России. 

Соответствующее решение уже приняли Соединённые Штаты и Великобритания. Такую возможность изучают и в Евросоюзе. 

Наряду с этим Новак напомнил, что некоторое время назад цена на газ в отдельные моменты достигала $4 тыс. за 1 тыс. куб. м. По его мнению, подобные показатели «не предел».

Отметим, сегодня Россия является крупнейшим поставщиком углеводородов в Европу. Так, по оценкам Евростата, примерно 41% газа и 27% нефти ЕС закупает именно у Москвы. 

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