Новак заявил, что цены на газ по $4000 за тысячу кубометров не предел
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«Несмотря на все трудности, в ЕС, где также наблюдается рост цен и дефицит энергетических ресурсов, под давлением США отказались от ввода уже построенного газопровода «Северный поток — 2» в ущерб европейским потребителям», — цитирует РИА Новости Новака.
Он отметил, что цена на газ в отдельные моменты достигала $4 тыс. за тысячу кубометров.
«И это на самом деле не предел», — отметил Новак.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT ситуацию с ценами на газ в Европе.