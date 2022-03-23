Новак заявил, что цены на газ по $4000 за тысячу кубометров не предел

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Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал ситуацию с ценами на газ.
Новак заявил, что цены на газ по $4000 за тысячу кубометров не предел
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«Несмотря на все трудности, в ЕС, где также наблюдается рост цен и дефицит энергетических ресурсов, под давлением США отказались от ввода уже построенного газопровода «Северный поток — 2» в ущерб европейским потребителям», — цитирует РИА Новости Новака.

Он отметил, что цена на газ в отдельные моменты достигала  $4 тыс. за тысячу кубометров.

«И это на самом деле не предел», — отметил Новак.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков  прокомментировал в беседе с RT ситуацию с ценами на газ в Европе.

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