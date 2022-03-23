Новак заявил, что цены на газ по $4000 за тысячу кубометров не предел

Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал ситуацию с ценами на газ.

«Несмотря на все трудности, в ЕС, где также наблюдается рост цен и дефицит энергетических ресурсов, под давлением США отказались от ввода уже построенного газопровода «Северный поток — 2» в ущерб европейским потребителям», — цитирует РИА Новости Новака.

Он отметил, что цена на газ в отдельные моменты достигала $4 тыс. за тысячу кубометров.

«И это на самом деле не предел», — отметил Новак.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT ситуацию с ценами на газ в Европе.