Песков отметил возможность компенсации отказа Европы от нефти из России заявками с Востока

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал планы Германии отказаться от нефти из России.

«Есть рынок Юго-Восточной Азии на Востоке. Безусловно, выпадающие заявки на нефть будут компенсироваться заявками с восточного направления. Нельзя исключать, что какие-то объёмы будут выпадать», — сказал Песков.

При этом он добавил, что «всё-таки мировой рынок, он гораздо более многогранен, чем только европейский».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ может стать независимой от импорта угля и нефти из России в 2022 году.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT назвал действия Германии «выстрелом себе в ногу».