Песков отметил возможность компенсации отказа Европы от нефти из России заявками с Востока
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«Есть рынок Юго-Восточной Азии на Востоке. Безусловно, выпадающие заявки на нефть будут компенсироваться заявками с восточного направления. Нельзя исключать, что какие-то объёмы будут выпадать», — сказал Песков.
При этом он добавил, что «всё-таки мировой рынок, он гораздо более многогранен, чем только европейский».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ может стать независимой от импорта угля и нефти из России в 2022 году.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT назвал действия Германии «выстрелом себе в ногу».