Шольц: ФРГ может стать независимой от импорта российской нефти в 2022 году

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Канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ARD заявил, что ФРГ может стать независимой от импорта угля и нефти из России в 2022 году.

«Мы попытаемся уже в этом году уйти от российского импорта угля и нефти», — приводит РИА Новости его заявление.

Канцлер также добавил, что Германия подготовит технические условия для того, чтобы как можно быстрее стать независимыми от импорта российских энергоресурсов.

Ранее Шольц заявил, что ФРГ будет постепенно сокращать зависимость от энергоресурсов из России, так как резкое эмбарго может негативно отразиться на рынке труда.

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