В ОАЭ сообщили об увеличении газодобычи на 30% для наращивания экспорта СПГ

В ОАЭ работают над увеличением мощностей газодобычи на 30% для наращивания экспорта СПГ, заявил министр промышленности ОАЭ и директор нефтяной компании Абу-Даби ADNOC Султан Аль Джабер.

«ОАЭ работают над увеличением производственных мощностей по добыче природного газа на 30%, чтобы расширить наши возможности по увеличению поставок сжиженного природного газа», — цитирует его РИА Новости.

Ранее главы МИД Франции и ОАЭ Жан-Ив Ле Дриан и шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили вопрос расширения поставок энергоносителей в Европу.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью RT Arabic напомнил, что заместить российские нефть и газ в Европе чем-либо другим на 100% невозможно.