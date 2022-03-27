Главы МИД Франции и ОАЭ обсудили расширение поставок энергоносителей в Европу

Министры иностранных дел Франции и Объединённых Арабских Эмиратов Жан-Ив Ле Дриан и шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили вопрос расширения поставок энергоносителей в Европу. Об этом сообщили в пресс-службе французского МИД.

«Глава МИД Франции подчеркнул необходимость продолжения работы для обеспечения диверсификации поставок энергоносителей в Европу», — приводит ТАСС сообщение.

Сообщается также, что Ле Дриан в ходе разговора отметил приверженность Франции обеспечению региональной стабильности.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о «новом партнёрстве» ЕС и США, в рамках которого ожидаются дополнительные поставки в Евросоюз сжиженного природного газа из Соединённых Штатов взамен российского.

Заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович назвал возможным сокращение зависимости ЕС от российского газа.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью RT Arabic напомнил, что заместить российские нефть и газ в Европе чем-либо другим на 100% невозможно.