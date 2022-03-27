Главы МИД Франции и ОАЭ обсудили расширение поставок энергоносителей в Европу
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«Глава МИД Франции подчеркнул необходимость продолжения работы для обеспечения диверсификации поставок энергоносителей в Европу», — приводит ТАСС сообщение.
Сообщается также, что Ле Дриан в ходе разговора отметил приверженность Франции обеспечению региональной стабильности.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о «новом партнёрстве» ЕС и США, в рамках которого ожидаются дополнительные поставки в Евросоюз сжиженного природного газа из Соединённых Штатов взамен российского.
Заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович назвал возможным сокращение зависимости ЕС от российского газа.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью RT Arabic напомнил, что заместить российские нефть и газ в Европе чем-либо другим на 100% невозможно.