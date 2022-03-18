Владельцы Burger King в России отказались закрывать рестораны из-за санкций

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Президент по международным вопросам холдинга Restaurant Brands International Inc. (RBI), в который входит Burger King, Дэвид Шир заявил, что владельцы сети ресторанов быстрого питания в России отказались уходить с российского рынка после введения Западом санкций против Москвы.
Владельцы Burger King в России отказались закрывать рестораны из-за санкций
  • Legion-Media

«Мы связались с главным оператором бизнеса (в России. — RT) и потребовали прекращения работы ресторанов Burger King в России. Они отказались это сделать», — говорится заявлении Шира на официальном сайте RBI.

По его словам, у холдинга нет законных оснований, которые позволили бы в одностороннем порядке изменить контракт о франшизе или разрешить одному из партнёров просто уйти или вообще отменить всё соглашение.

«Мы начали процесс отчуждения нашей доли в бизнесе. Мы хотели бы сделать это немедленно, но ясно, что это займёт немного времени», — отметил Шир.

Он также сообщил, что RBI «приостановил всю корпоративную поддержку российского рынка, включая операционную деятельность, маркетинг и поддержку цепочки поставок, а также отказал в одобрении новых инвестиций и расширении сети ресторанов в России».

Ранее сообщалось, что Макдоналдс приостановил работу своих ресторанов в России с 14 марта.

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