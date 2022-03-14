Некоторые рестораны McDonald's прекратят работу в России в течение дня 14 марта

Некоторые рестораны McDonald's продолжают работать 14 марта, они завершают производственные процессы, работа будет приостановлена 14 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В сети появились фотографии некоторых ресторанов сети McDonald's, которые на утро понедельника всё ещё открыты, хотя компания заявляла о готовности приостановить работу с 14 марта.

«Сегодня некоторые рестораны сети McDonald's продолжили работу. Как мы и писали в стейтменте, приостановка запланирована на 14 марта включительно. Некоторые предприятия завершают производственные процессы», — сказали в пресс-службе.

Генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински 8 марта сообщил, что корпорация временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение, что отечественные сети общественного питания могут заместить закрывшиеся в столице около 250 ресторанов McDonald’s за год.